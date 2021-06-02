Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель

Москва, 2 июня. Ведущая Ольга Бузова, мечтавшая познакомиться с моделью Натальей Водяновой, сделала с ней совместный снимок. Внешность 35-летней звезды расстроила ее преданных поклонников.

Певица пришла на премьеру документального фильма «Русские каникулы» журналиста Михаила Зыгаря и модели Натальи Водяновой. Бузова тщательно готовилась к этому событию, чтобы наконец-то познакомиться со звездой подиума. Знаменитость, увидев кумира, не стала ждать и сразу пошла в атаку.

Как пишет «Экспресс газета», певица начала свое знакомство с Водяновой с приятных слов. Затем она сделала с ней пару кадров, которые потом попали к Бузовой на страницу в Instagram. Для светского мероприятия экс-ведущая «Дома-2» выбрала ярко-оранжевый костюм с мини-юбкой.

Подписчики знаменитости пришли в негодование, увидев любимую исполнительницу. Некоторые отметили, что звезда на фоне Водяновой выглядит замученной и «несвежей», указали «Дни.ру».

«Водянова такая естественная, выглядит намного моложе тебя!»; «Прекрасная возможность сравнить бриллиант и стекляшку»; «Как ей не стыдно после Волгограда?»; «Образ нормальный, а вот лицо – слегка не «свежее». Наверное, гастроли были тяжелыми в Волгограде», — пишут пользователи.

Скандал с Бузовой разразился после ее выступления в Волгограде. Некоторые сообщали, что артистка, возможно, была пьяна на концерте.