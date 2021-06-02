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10:13
Общество
Опубликованы фотографии с кофе-брейка для журналистов на ПМЭФ
10:12
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:11
Общество
Сферу киберспорта и гейминга в РФ предложили регулировать на законодательном уровне
10:10
Спорт
Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на Евро-2020
10:10
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Политика
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10:00
Шоу-бизнес
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09:59
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Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель

Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 2 июня. Ведущая Ольга Бузова, мечтавшая познакомиться с моделью Натальей Водяновой, сделала с ней совместный снимок. Внешность 35-летней звезды расстроила ее преданных поклонников.

Певица пришла на премьеру документального фильма «Русские каникулы» журналиста Михаила Зыгаря и модели Натальи Водяновой. Бузова тщательно готовилась к этому событию, чтобы наконец-то познакомиться со звездой подиума. Знаменитость, увидев кумира, не стала ждать и сразу пошла в атаку.

Как пишет «Экспресс газета», певица начала свое знакомство с Водяновой с приятных слов. Затем она сделала с ней пару кадров, которые потом попали к Бузовой на страницу в Instagram. Для светского мероприятия экс-ведущая «Дома-2» выбрала ярко-оранжевый костюм с мини-юбкой.

Подписчики знаменитости пришли в негодование, увидев любимую исполнительницу. Некоторые отметили, что звезда на фоне Водяновой выглядит замученной и «несвежей», указали «Дни.ру».

«Водянова такая естественная, выглядит намного моложе тебя!»;

«Прекрасная возможность сравнить бриллиант и стекляшку»;

«Как ей не стыдно после Волгограда?»;

«Образ нормальный, а вот лицо – слегка не «свежее». Наверное, гастроли были тяжелыми в Волгограде», — пишут пользователи.

Скандал с Бузовой разразился после ее выступления в Волгограде. Некоторые сообщали, что артистка, возможно, была пьяна на концерте.

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водянова бузова соцсети
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