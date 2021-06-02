В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован

Москва, 2 июня. Формат переговоров российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве еще не согласован. Об этом сообщили в МИД России.

Встреча на уровне глав государств состоится 16 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что Москва не станет питать иллюзий по поводу каких-то прорывов в отношениях с Вашингтоном после президентской встречи.

Как стало известно ранее, Кремль изучает геополитическую повестку перед встречей Путина и Байдена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.