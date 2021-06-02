Художник Джеффри Торренс показал новые концепт-арты отмененного фильма «Чужой-5»

Лос-Анджелес, 2 июня. Художник Джеффри Торренс, который работал над проектом фильма «Чужой-5» вместе с режиссером Нилом Бломкампом, опубликовал новые концепт-арты отмененной ленты.

Торренс показал на портале Screen Rant свои работы для новой части «Чужого», созданных им в 2014 и 2015 годах. В общей сложности он обнародовал 13 рисунков, на которых можно увидеть Сигурни Уивер в образе Элен Рипли и Майкла Бина, воплотившего капрала Дуэйна Хикса в «Чужих».

Нил Бломкамп объявил об отмене «Чужого-5» в июне 2017 года, отметив, что этот проект «абсолютно мертв». Джеймс Кэмерон высоко оценил подход режиссера к сценарию и в феврале 2019 года сказал, что все еще надеется на выход новой части франшизы.

Создатель «Чужого» Ридли Скотт планирует снять сериал о Второй мировой войне. Проект должен показать войну со стороны СССР, Франции и нацистской Германии.