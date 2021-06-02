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02 июня 10:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:11
Сферу киберспорта и гейминга в РФ предложили регулировать на законодательном уровне
10:11
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:10
Спорт
Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на Евро-2020
10:10
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, как отказ от торговли с РФ обернулся катастрофой для Украины
10:00
Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
10:00
Интервью
Последнее интервью с Александром Майкапаром: Я завершу дела — и мне не будет страшно
09:59
Политика
В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена
09:58
Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
09:57
Общество
Антропологи выявили более шести миллионов связанных с фейками о COVID-19 постов
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Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова

Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
Prt Scr youtube.com  /  Андрей Пивоваров

Краснодар, 2 июня. Андрей Пивоваров предстанет перед судом в 11:30.

Заседание по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, возбужденное в отношении Андрея Пивоварова, начнется в 11:30 в Первомайском районном суде.

Поводом для возбуждения уголовного дела против бывшего руководителя нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 стал сделанный Пивоваровым репост в одной из социальных сетей, писал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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суд краснодар пивоваров
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