Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова

Краснодар, 2 июня. Андрей Пивоваров предстанет перед судом в 11:30.

Заседание по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, возбужденное в отношении Андрея Пивоварова, начнется в 11:30 в Первомайском районном суде.

Поводом для возбуждения уголовного дела против бывшего руководителя нежелательной в РФ организации «Открытая Россия»1 стал сделанный Пивоваровым репост в одной из социальных сетей, писал ФАН.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ