Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снимется в сериале «Лестница» от HBO Max

Лос-Анджелес, 2 июня. Актриса Софи Тернер, прославившаяся благодаря роли Сансы Старк в культовом сериале «Игра престолов», вошла в актерский состав нового проекта «Лестница» от HBO Max.

Новый криминальный сериал расскажет историю американского писателя Майкла Питерсона и его большой семьи из Северной Каролины. Жена писателя Кэтлин Питерсон, являющаяся руководителем крупной корпорации и матерью пятерых детей, умирает при странных обстоятельствах. «Лестница» основана на документальных фильмах, книгах и отчетах по делу, которое расследовали 16 лет.

Главную роль в сериале сыграет Колин Ферт. Как пишет портал Collider, Софи Тернер воплотит на экране одну из приемных дочерей его персонажа. В новом проекте HBO Max также снимутся Тони Коллетт, Жюльетт Бинош, Розмари Девитт и Паркер Поузи.

Звезда «Игры престолов» впервые стала матерью летом прошлого года. В середине мая стало известно, что Софи Тернер снова пытается забеременеть.