В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена

Москва, 2 июня. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал возможность подписания совместного документа по итогам российско-американского саммита.

По его словам, этот вопрос находится на обсуждении, пока конкретики нет.

В СМИ ранее появилась информация о том, что Россия и Соединенные Штаты разрабатывают документ, который могли бы принять президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден после саммита в Женеве.

В Кремле сейчас анализируют геополитическую повестку перед встречей президентов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.