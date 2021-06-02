В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США

Москва, 2 июня. Правительство России готовится послать США ряд «некомфортных сигналов», в числе которых станет распоряжение о денонсации договора об «открытой суше». Об этом заявили в МИД РФ.

В середине июня состоится встреча президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина. Саммит пройдет в Женеве. На подготовку переговоров остается все меньше времени, и стороны сейчас активно готовятся к предстоящему событию.

Ранее политолог Евгения Кондакова предрекла серию жестких сигналов от Москвы для Вашингтона. По ее словам, они проявятся в заявлениях о недопустимости попыток США оказать давление на Россию.