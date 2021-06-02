Полицейские установили личность напавшего с монтировкой на водителя в Екатеринбурге

Екатеринбург, 2 июня. Сотрудники полиции провели проверку по факту нападения на автомобилиста. Личность агрессивного мужчины установлена.

Кроме того, правоохранители не нашли в действиях злоумышленника признаков преступления по статье о повреждении чужого имущества.

На разъяренного дальнобойщика пожаловался водитель Volkswagen Tiguan. По его словам, оппонент несколько раз его подрезал, а затем вышел на дорогу, чтобы разобраться. Он угрожал заявителю монтировкой, а потом разбил зеркало на его авто. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Полицейские рекомендовали водителю иномарки в рамках гражданского судопроизводства взыскать компенсацию за поврежденное имущество, сообщал ФАН.