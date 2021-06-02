Антропологи выявили более шести миллионов связанных с фейками о COVID-19 постов

Москва, 2 июня. Сервис вопросов и ответов «Яндекс.Кью» и социальные антропологи из РАНХиГС обнародовали результаты исследования, посвященного выявлению в Сети фейков о коронавирусе.

Всего найдено более шести миллионов таких постов и репостов. Один из наиболее популярных фейков — история о враче из России, который якобы работал в китайском Ухане и хорошо знает как сам коронавирус, так и способы борьбы с ним. Наибольшее количество недостоверных публикаций приходится на февраль и март прошлого года. Именно тогда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Зарубежные биологи назвали самый бесполезный витамин в борьбе с COVID-19. В Сети есть множество исследований, посвященных пользе витамина D при коронавирусе. Однако ученые из Канады, Японии, Израиля, Италии и Великобритании опровергли такое мнение.