Летевший в Минск самолет экстренно приземлился в Краснодаре

Краснодар, 2 июня. Самолет рейса Хургада — Минск, принадлежащий белорусской авиакомпании «Белавиа», совершил экстренную посадку в российском аэропорту.

Как сообщили в краснодарском аэропорту «Пашковский», куда приземлился белорусский Boeing 737, причина экстренной смены маршрута лайнера заключается в возможной утечке топлива. Командир воздушного судна заметил неисправность после того, как вошел в воздушное пространство России.

Диспетчер порекомендовал экипажу прервать полет и следовать на запасной российский аэродром. Сообщается, что посадка самолета в Краснодаре прошла успешно. В настоящее время пассажиры ожидают прибытия резервного судна.

Ранее ФАН писал о завершении расследования инцидента с самолетом авиакомпании «ЮТэйр» в Усинске. СК назвал причины жесткой посадки, приведшей к гибели лайнера.