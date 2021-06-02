Американские ученые доказали наличие у человека нового типа памяти

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 июня 10:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:11
Сферу киберспорта и гейминга в РФ предложили регулировать на законодательном уровне
10:11
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:10
Спорт
Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на Евро-2020
10:10
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, как отказ от торговли с РФ обернулся катастрофой для Украины
10:00
Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
10:00
Интервью
Последнее интервью с Александром Майкапаром: Я завершу дела — и мне не будет страшно
09:59
Политика
В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена
09:58
Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
09:57
Общество
Антропологи выявили более шести миллионов связанных с фейками о COVID-19 постов
Все новости
02 июня 10:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:11
Сферу киберспорта и гейминга в РФ предложили регулировать на законодательном уровне
10:11
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:10
Спорт
Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на Евро-2020
10:10
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, как отказ от торговли с РФ обернулся катастрофой для Украины
10:00
Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
10:00
Интервью
Последнее интервью с Александром Майкапаром: Я завершу дела — и мне не будет страшно
09:59
Политика
В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена
09:58
Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
09:57
Общество
Антропологи выявили более шести миллионов связанных с фейками о COVID-19 постов
Все новости

Американские ученые доказали наличие у человека нового типа памяти

  /   Обновлено: 02 июня 2021 10:01
Общество
Американские ученые доказали наличие у человека нового типа памяти
pixabay.com  /  PD

Гаррисберг, 2 июня. Человек обладает еще одним типом памяти. Воспоминания в нем скрыты и хранятся непродолжительное время, однако их можно восстановить при помощи визуальной стимуляции.

Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа ученых из Пенсильванского университета. По итогам работы они написали статью, которую позже опубликовали в журнале Scientific Reports.

«Установлено, что человек обладает еще одним видом памяти. В нем воспоминания хранятся недолгое время и быстро стираются», — сказано в исследовании.

Не так давно группа российских ученых разработала специальный имплант для головного мозга. Ожидается, что с его помощью можно будет вернуть зрение людям. Сейчас он проходит проверку на грызунах.

Новое совместное исследование, проведенное учеными из университетов Хельсинки и Эксетера показало, что использование приложения для тренировки мозга под названием Food Trainer помогает людям есть меньше нездоровой пищи и худеть. Разработка создает ассоциативную связь между восприятием нездоровых закусок и отказом от доминирующей реакции, пишет «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Американские ученые доказали наличие у человека нового типа памяти
сша мозг память
Комментировать
Самое популярное
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Политика 93778 31 May 2021
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины в Черном море
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 76771 31 May 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политика 34694 31 May 2021
Sohu: заявление Путина перед переговорами с Байденом застало американцев врасплох
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Политика 31112 30 May 2021
Политолог Сосновский объяснил, почему Лукашенко взял сына в круиз с Путиным
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
Политика 30547 30 May 2021
Эксперт по лжи оценил поведение Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи
Рейтинг@Mail.ru