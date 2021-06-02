Американские ученые доказали наличие у человека нового типа памяти

Гаррисберг, 2 июня. Человек обладает еще одним типом памяти. Воспоминания в нем скрыты и хранятся непродолжительное время, однако их можно восстановить при помощи визуальной стимуляции.

Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа ученых из Пенсильванского университета. По итогам работы они написали статью, которую позже опубликовали в журнале Scientific Reports.

«Установлено, что человек обладает еще одним видом памяти. В нем воспоминания хранятся недолгое время и быстро стираются», — сказано в исследовании.

Не так давно группа российских ученых разработала специальный имплант для головного мозга. Ожидается, что с его помощью можно будет вернуть зрение людям. Сейчас он проходит проверку на грызунах.

Новое совместное исследование, проведенное учеными из университетов Хельсинки и Эксетера показало, что использование приложения для тренировки мозга под названием Food Trainer помогает людям есть меньше нездоровой пищи и худеть. Разработка создает ассоциативную связь между восприятием нездоровых закусок и отказом от доминирующей реакции, пишет «Ридус».