Киев, 2 июня. Решение украинских властей разорвать торговые отношения с Россией обернулось катастрофой для экономической отрасли государства, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Обостряет ситуацию факт того, что Украина успела испортить отношения со многими партнерами, сотрудничество с которыми было выгодно с экономической точки зрения. Речь идет не только о России, но и о других странах СНГ.

В результате Киев лишил бюджет страны десятков миллиардов долларов. Восполнить «дыру» у правительства до сих пор не получается, резюмировал депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев завил, что Западу больше нравится страховать Украину от дефолта и поддерживать Киев на словах, чем заниматься экономикой. От части из-за этого страна до сих пор продолжает оставаться в числе самых бедных.