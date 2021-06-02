Алкогольная зависимость первого мужа Веденеевой разрушила их брак

Москва, 2 июня. Актриса Татьяна Веденеева развелась с первым супругом Валерием из-за его пристрастия к выпивке. Она пыталась вытащить мужа из запоев, но ничего не вышло.

Веденеева признается, что брак с Валерием был непростым. Мужчина редко делал ей комплименты, а ее работу оценивал сухо. Хотя для бывшего супруга актрисы это считалось нормой. Кроме того, первый супруг держал Веденееву в ежовых рукавицах: он многое ей запрещал (например, не разрешал краситься и ездить на Кавказ). Но когда актриса, проснувшись знаменитой, стала получать письма от поклонников, Валерий не стал ее ревновать, считая, что это нормально.

Серьезные проблемы в семье начались, когда Веденеева уехала работать в Японию. Отсутствие актрисы дома целый год замкнуло ее мужа в себе.

«Стал выпивать. Художники никому не были нужны. Я пыталась вытащить его, но это было нелегко. Валера был с нашим ребенком, пока я работала за двоих. Но он не мог реставрировать без бутылки коньяка. Это было главное, из-за чего мы расстались», — откровенно рассказала актриса в эфире программы «Судьба человека», говоря о причинах расставания с мужем.

Откровениями о разводе поделилась и бывшая жена певца Валерия Меладзе Ирина, от которой музыкант ушел в 2014 году. Она честно рассказала о реакции детей на расставание родителей.