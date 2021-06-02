Прокуратура начала проверку по факту взрыва с пятью пострадавшими детьми под Вологдой

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02 июня 10:12
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новостей
10:11
Общество
Сферу киберспорта и гейминга в РФ предложили регулировать на законодательном уровне
10:11
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:10
Спорт
Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на Евро-2020
10:10
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, как отказ от торговли с РФ обернулся катастрофой для Украины
10:00
Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
10:00
Интервью
Последнее интервью с Александром Майкапаром: Я завершу дела — и мне не будет страшно
09:59
Политика
В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена
09:58
Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
09:57
Общество
Антропологи выявили более шести миллионов связанных с фейками о COVID-19 постов
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Прокуратура начала проверку по факту взрыва с пятью пострадавшими детьми под Вологдой

  /   Обновлено: 02 июня 2021 10:01
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту взрыва с пятью пострадавшими детьми под Вологдой
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Вологда, 2 июня. Сотрудники вологодской прокуратуры выясняют обстоятельства взрыва на территории дачного массива. Представитель надзорного ведомства выехал на место инцидента, сообщил ФАН.

В результате взрыва пострадали пятеро подростков.

Согласно первоначальной информации, в дачном домике в городе Сокол мог сдетонировать газ из-за шалости детей. После хлопка начался пожар, площадь возгорания составила 28 кв. м. Врачи госпитализировали пострадавших, 20052008 года рождения. Состояние одного из детей оценивается как тяжелое, сообщал ФАН.

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дети прокуратура проверка
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