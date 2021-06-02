Прокуратура начала проверку по факту взрыва с пятью пострадавшими детьми под Вологдой

Вологда, 2 июня. Сотрудники вологодской прокуратуры выясняют обстоятельства взрыва на территории дачного массива. Представитель надзорного ведомства выехал на место инцидента, сообщил ФАН.
В результате взрыва пострадали пятеро подростков.
Согласно первоначальной информации, в дачном домике в городе Сокол мог сдетонировать газ из-за шалости детей. После хлопка начался пожар, площадь возгорания составила 28 кв. м. Врачи госпитализировали пострадавших, 2005–2008 года рождения. Состояние одного из детей оценивается как тяжелое, сообщал ФАН.