Прокуратура начала проверку по факту взрыва с пятью пострадавшими детьми под Вологдой

Вологда, 2 июня. Сотрудники вологодской прокуратуры выясняют обстоятельства взрыва на территории дачного массива. Представитель надзорного ведомства выехал на место инцидента, сообщил ФАН.

В результате взрыва пострадали пятеро подростков.