Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев

Придет ли в Россию «черная плесень» из Индии, какая вакцина защищает от новых штаммов COVID-19, каковы последствия первого в истории заражения человека птичьим гриппом H10N3 в Китае, в прямом эфире в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» расскажет заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев.

Насколько достоверны утверждения о тяжелых последствиях COVID-19 для психики человека? Правда ли, что переболевшие COVID-19 стареют на несколько лет? Какие факторы приводят к заражению «черной плесенью»? Какая главная ошибка граждан, переболевших COVID-19, и нужно ли им вакцинироваться? Какие еще инфекции атакуют россиян в этом году?

На эти и многие другие вопросы будет дан ответ в ходе брифинга, который пройдет в среду, 2 июня, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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