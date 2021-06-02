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02 июня 10:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:10
Спорт
Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на Евро-2020
10:10
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, как отказ от торговли с РФ обернулся катастрофой для Украины
10:00
Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
10:00
Интервью
Последнее интервью с Александром Майкапаром: Я завершу дела — и мне не будет страшно
09:59
Политика
В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена
09:58
Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
09:57
Общество
Антропологи выявили более шести миллионов связанных с фейками о COVID-19 постов
09:56
Общество
Художник Джеффри Торренс показал новые концепт-арты отмененного фильма «Чужой-5»
Все новости

Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев

Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
pixabay.com  /  Sebastian Thöne

Придет ли в Россию «черная плесень» из Индии, какая вакцина защищает от новых штаммов COVID-19, каковы последствия первого в истории заражения человека птичьим гриппом H10N3 в Китае, в прямом эфире в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» расскажет заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев.

Насколько достоверны утверждения о тяжелых последствиях COVID-19 для психики человека? Правда ли, что переболевшие COVID-19 стареют на несколько лет? Какие факторы приводят к заражению «черной плесенью»? Какая главная ошибка граждан, переболевших COVID-19, и нужно ли им вакцинироваться? Какие еще инфекции атакуют россиян в этом году?

На эти и многие другие вопросы будет дан ответ в ходе брифинга, который пройдет в среду, 2 июня, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
эпидемия медиагруппа патриот коронавирус черная плесень алексей яковлев
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