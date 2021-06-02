Фармацевтика показала самый большой рост прибыли в условиях пандемии

Москва, 2 июня. В агентстве «Национальные кредитные рейтинги» перечислили сферы экономики, где компании преуспели в условиях распространения коронавируса.

Лидерами стали предприятия в фармацевтической промышленности, цветной металлургии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В среднем рублевая выручка в этих отраслях экономики выросла на 26–62%.

Хуже всего в тот же период чувствовали себя компании, занимающиеся авиаперевозками и строительством коммерческой недвижимости.

В мире нет понимания, как долго продлится борьба с эпидемией COVID-19 и как она скажется на мировой экономике в долгосрочной перспективе. В Австралии ранее звучали предупреждения об угрозе «вечной пандемии».