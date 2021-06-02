Нью-Йорк, 2 июня. Россия имеет достаточно финансовых резервов, чтобы выдержать развитие любых геополитических сценариев. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, американские санкции представляют «постоянный риск» для страны. По этой причине монетарная, налоговая и макроэкономическая политика России консервативна. Набиуллина добавил, что финансовые резервы государства достаточно велики и диверсифицированы. Благодаря им страна сможет выдержать развитие любых финансовых и геополитических сценариев, сказала глава Банка России в интервью американской телекомпании.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что программа субсидирования ипотечных ставок была эффективна в условиях кризиса. Однако эти меры необходимо постепенно сворачивать.