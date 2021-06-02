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02 июня 10:11
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новостей
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, как отказ от торговли с РФ обернулся катастрофой для Украины
10:00
Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
10:00
Интервью
Последнее интервью с Александром Майкапаром: Я завершу дела — и мне не будет страшно
09:59
Политика
В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена
09:58
Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
09:57
Общество
Антропологи выявили более шести миллионов связанных с фейками о COVID-19 постов
09:56
Общество
Художник Джеффри Торренс показал новые концепт-арты отмененного фильма «Чужой-5»
09:55
Общество
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Набиуллина указала на готовность России справиться с любым геополитическим сценарием

  /   Обновлено: 02 июня 2021 09:55
Политика
Набиуллина указала на готовность России справиться с любым геополитическим сценарием
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Нью-Йорк, 2 июня. Россия имеет достаточно финансовых резервов, чтобы выдержать развитие любых геополитических сценариев. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, американские санкции представляют «постоянный риск» для страны. По этой причине монетарная, налоговая и макроэкономическая политика России консервативна. Набиуллина добавил, что финансовые резервы государства достаточно велики и диверсифицированы. Благодаря им страна сможет выдержать развитие любых финансовых и геополитических сценариев, сказала глава Банка России в интервью американской телекомпании.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что программа субсидирования ипотечных ставок была эффективна в условиях кризиса. Однако эти меры необходимо постепенно сворачивать.

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Все новости / Политика / Набиуллина указала на готовность России справиться с любым геополитическим сценарием
россия набиуллина финансовый резерв
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