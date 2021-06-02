ФМБА зарегистрировало препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии

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02 июня 10:11
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новостей
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, как отказ от торговли с РФ обернулся катастрофой для Украины
10:00
Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
10:00
Интервью
Последнее интервью с Александром Майкапаром: Я завершу дела — и мне не будет страшно
09:59
Политика
В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена
09:58
Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
09:57
Общество
Антропологи выявили более шести миллионов связанных с фейками о COVID-19 постов
09:56
Общество
Художник Джеффри Торренс показал новые концепт-арты отмененного фильма «Чужой-5»
09:55
Общество
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снимется в сериале «Лестница» от HBO Max
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ФМБА зарегистрировало препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии

Общество
ФМБА зарегистрировало препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии
pxfuel.com

Москва, 2 июня. Препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии прошел регистрацию в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Известно, что пневмония осложняет течение коронавируса. Лейтрагин разработан в ФМБА. Почти год назад Научному центру биомедицинских технологий ФМБА выдали сразу три патента в рамках разработки лекарственного препарата «Лейтрагин». Он призван свести на нет последствия коронавируса.

Биологи назвали самый бесполезный витамин в борьбе с COVID-19. В исследовании приняли участие специалисты из Канады, Японии, Израиля, Италии и Великобритании. Они опровергли пользу витамина D при коронавирусе.

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Все новости / Общество / ФМБА зарегистрировало препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии
регистрация фмба лейтрагин
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