ФМБА зарегистрировало препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии

Москва, 2 июня. Препарат «Лейтрагин» для лечения и профилактики пневмонии прошел регистрацию в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Известно, что пневмония осложняет течение коронавируса. Лейтрагин разработан в ФМБА. Почти год назад Научному центру биомедицинских технологий ФМБА выдали сразу три патента в рамках разработки лекарственного препарата «Лейтрагин». Он призван свести на нет последствия коронавируса.

Биологи назвали самый бесполезный витамин в борьбе с COVID-19. В исследовании приняли участие специалисты из Канады, Японии, Израиля, Италии и Великобритании. Они опровергли пользу витамина D при коронавирусе.