Пентагон обсудил с НАТО способы противостояния России

Вашингтон, 2 июня. Глава минобороны США Ллойд Остин обсудил с коллегами по Североатлантическому альянсу варианты «противодействия Москве и Пекину». Данное совещание проходило в онлайн-режиме.

Известно, что после заявлений докладчиков Остин решительно поддержал инициативу «НАТО-2030», которая подразумевает эффективные меры по укреплению обороноспособности Альянса и его возможности в плане «противодействия России и Китаю».

Ранее эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) пришли к выводу о том, что американские военные базы, находящиеся в разных странах мира, стали уязвимыми перед современным вооружением России и Китая.

Согласно данным, США имеют по всему миру более 800 военных баз. Если ранее они считались малоуязвимыми, то теперь американские солдаты, несущие службу за рубежом, не чувствуют себя в безопасности.