Пожар вспыхнул на корабле ВМС Ирана во время учений в Персидском заливе

Тегеран, 2 июня. Иранский боевой корабль загорелся у входа в Персидский залив. Вся команда смогла благополучно высадиться на берег.

Инцидент произошел неподалеку от расположенного в Оманском заливе порта Джаск рано утром. Корабли военно-морских сил (ВМС) Ирана проводили учения, и внезапно на одном судне вспыхнул пожар.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Всех членов экипажа эвакуировали на берег. Специалистам предстоит установить причины случившегося.

Мощный взрыв стал причиной крупного пожара на химическом предприятии в Иране, сообщал ФАН. Инцидент произошел недалеко от города Кум.