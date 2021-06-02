Арестованный Протасевич заявил на допросе, что его подставили

Минск, 2 июня. Фрагмент нового видео с допросом основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича появился в Сети. На коротком отрывке звучит фраза фигуранта о том, что его подставили.

По словам арестованного основателя, он «что-то сказал и сразу оказался в Минске». О каком заявлении идет речь, кто его подставил, из отрывка непонятно. Более полная запись с его допросом может быть опубликована 2 июня.

Канал Nexta признан в Белоруссии экстремистским. Правоохранители республики ранее объявили его основателя в розыск. Протасевич был задержан в минском аэропорту после экстренной посадки самолета. Следователи считают, что фигурант причастен к организации массовых беспорядков. Сейчас арестованный содержится в СИЗО КГБ.