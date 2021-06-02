Корабли Тихоокеанского флота провели боевые стрельбы в Японском море

Владивосток, 2 июня. Большие десантные корабли Тихоокеанского флота «Ослябя» и «Пересвет» провели учения с боевыми стрельбами в акватории Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

«Пересвет» и «Ослябя» осуществили погрузку личного состава и боевой техники в бухте Десантная и вышли в акваторию Японского моря, откуда нанесли удары по береговым мишеням из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

После этого экипажи больших десантных кораблей отразили воздушное нападение условного противника и поразили щиты, имитирующие вражеские корабли, а также макеты плавающих морских мин.

Ранее сообщалось, что корветы ТОФ «Громкий» и «Совершенный» провели ракетные стрельбы в Филиппинском море.