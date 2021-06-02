Компания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт

Москва, 2 июня. Немецкая компания Lufthansa приняла решение отменить сегодняшние рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт.

Официальный представитель перевозчика заявил РИА Новости, что это разовое решение. Причиной инцидента названо то, что компания не получила необходимых разрешений, от какой именно страны, не уточняется.

Накануне рейсы из Берлина в Москву отменила авиакомпания S7. Причиной названо отсутствие разрешения со стороны властей Германии.

С 1 июня из Санкт-Петербурга запустили рейсы по новым направлениям. Их будет выполнять компания «Россия».