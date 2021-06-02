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новостей
20:45
Политика
Зеленский назвал сумму ущерба для Украины после запуска «Северного потока — 2»
20:45
Общество
Подготовка к военной реконструкции сражений Крымской войны прошла под Севастополем
20:45
Спорт
Фанатов допустят на матчи Евро-2020 в Петербурге без прививки от коронавируса
20:44
Общество
В Крыму началось строительство Университета креативных индустрий
20:44
Политика
Владимиру Путину предложили сыграть в хоккей с командой «Енисейская Сибирь»
20:43
ЦАР
Чадские наемники обслуживают интересы боевиков в ЦАР и минируют дороги республики
20:42
ФАН-ТВ
«Зона Протасевича». Арест экс-главреда Nexta
20:40
Латинская Америка
Феминистки осудили кандидата в президенты Перу из-за заявлений о фемицидах
20:38
Спорт
Первый канал покажет два матча групповой стадии Евро-2020 с участием сборной России
20:38
Политика
Украинский депутат не смогла ответить на вопрос о количестве стран в НАТО
20:31
Общество
Фильм «Турист» назвали подлинным рассказом о русских героях
20:28
Общество
«Петербургу необходима транспортная оптимизация»: зампред ЗакСа заявил о важности ТПУ
20:28
Армия
В МИД РФ сообщили о возможном выводе войск США из Афганистана раньше сентября
20:25
Общество
Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к конкурсу «Евровидение»
20:25
Экономика
На ПМЭФ-21 прошла сессия «Женщины и инновации»
20:23
Общество
Михаил Дегтярев объяснил причину закручивания гаек для владельцев оружия
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Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах

Общество
Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
kvartal-lui.ru  / 

Пенза, 2 июня. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставит Министерству труда и социальной защиты Пензенской области 1,9 миллионов рублей. Денежные средства будут реализованы в рамках проекта по внедрению новых технологий реабилитации детей-инвалидов.

«На эти средства запланирована закупка реабилитационного и абилитационного оборудования, аппаратов и предметов медицинского назначения, компьютерной техники, оргтехники, мультимедийного оборудования, программно-методических материалов, электронно-образовательных ресурсов, игрового оборудования и инвентаря, а также организация повышения профессиональных компетенций руководителей и специалистов социальных учреждений», — уточнили в региональном Минтруда.

Последнее из перечисленного является для Пензенской области особенно актуальным, так как дети-инвалиды из местных детдомов и интернатов нередко подвергаются жуткой травле со стороны сотрудников учреждений. Об этом ФАН рассказывал в одном из последних расследований.

Ранее известная телеведущая Юлия Барановская посетила уникальный реабилитационный центр для инвалидов «Квартал Луи». Воспитанники очень обрадовались визиту столь известной гостьи.

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Все новости / Общество / Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах
россия пенза реабилитация пензенская область инвалиды дети-инвалиды
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