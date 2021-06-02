Пензенская область получит два миллиона рублей на помощь детям-инвалидам в детдомах

Пенза, 2 июня. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставит Министерству труда и социальной защиты Пензенской области 1,9 миллионов рублей. Денежные средства будут реализованы в рамках проекта по внедрению новых технологий реабилитации детей-инвалидов.

«На эти средства запланирована закупка реабилитационного и абилитационного оборудования, аппаратов и предметов медицинского назначения, компьютерной техники, оргтехники, мультимедийного оборудования, программно-методических материалов, электронно-образовательных ресурсов, игрового оборудования и инвентаря, а также организация повышения профессиональных компетенций руководителей и специалистов социальных учреждений», — уточнили в региональном Минтруда.

Последнее из перечисленного является для Пензенской области особенно актуальным, так как дети-инвалиды из местных детдомов и интернатов нередко подвергаются жуткой травле со стороны сотрудников учреждений. Об этом ФАН рассказывал в одном из последних расследований.

Ранее известная телеведущая Юлия Барановская посетила уникальный реабилитационный центр для инвалидов «Квартал Луи». Воспитанники очень обрадовались визиту столь известной гостьи.