Новосибирск, 2 июня. Семью сотрудника ДПС, который случайно застрелил юношу, вывезли из поселка Мошково. Это было сделано с целью предотвращения возможного нападения на родственников.

По неофициальным данным, после смерти 19-летнего азербайджанца некоторые мужчины из постсоветской республики стали высказывать угрозы родным автоинспектора.

Сотрудники ГИБДД ранее пытались усадить в машину задержанного водителя, чтобы установить его личность. В дело вмешался приятель автомобилиста. Он стал мешать законным действиям силовиков, а затем устроил потасовку. Одному из инспекторов пришлось достать оружие, но в процессе борьбы с агрессивным юношей произошел непроизвольный выстрел. От пулевого ранения молодой человек скончался.

В отношении инспектора расследуется дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщал ФАН.