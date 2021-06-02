Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео

Пенза, 2 июня. Организованная группа несовершеннолетних жителей Пензы изувечила исправный автомобиль, припаркованный в одном из дворов. Видеозапись с шалостями юных разбойников была опубликована в соцсетях.

По предварительным данным, поводом для жестокой расправы над транспортным средством стала дезинформация, поступившая от одного из учеников. Он соврал сверстникам, что эта машина принадлежит его семье, и в скором времени она будет заменена на новую.

На опубликованных кадрах видно, что жертвой второклассников стал автомобиль Renault Logan. Дети безжалостно пинают его ногами, бросают целые бревна и камни. В результате неправомерных действий кузов машины получил обширные повреждения.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что владелец транспортного средства подал заявление в полицию. Уточняется, что личности юных хулиганов уже установлены. Неправомерный поступок посчитали достаточным поводом для постановки детей на учет в ПДН. Решается вопрос о выплате хозяину автомобиля денежной компенсации.

Ранее ФАН сообщал, что житель Пензы совершил вооруженное ограбление продуктового магазина. В настоящее время преступника разыскивает полиция.