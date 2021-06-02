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02 июня 19:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:16
Общество
Быстрые тесты на коронавирус в пресс-центре саммита РФ и США будут бесплатными
19:16
Армия
В войсках ЗВО проходит внезапная проверка боеготовности к действиям в условиях ЧС
19:16
Общество
Охотиться в Приморье начнут по новым правилам
19:14
Политика
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
19:14
Политика
Швейцария отказалась принимать сертификат о вакцинации Спутник V на саммит Россия—США
19:12
Шоу-бизнес
Муцениеце подала в суд на «СтарХит» из-за слухов о романе с женатым Климом Шипенко
19:10
Наука
Самую большую средневековую церковь обнаружили в одном из суданских городов
19:09
Политика
Сенатор Алексей Пушков заявил о культурном геноциде на Украине
19:08
Общество
Автоэксперт поддержал строительство ТПУ с перехватывающими парковками в Петербурге
19:05
Происшествия
Суд Петербурга обязал закрыть сайт, где продавали свидетельства о браке
19:03
Экономика
Представитель авиакомпании «Россия» рассказал о первом дне ПМЭФ-21
19:02
Шоу-бизнес
Названы главные темные пятна в биографии Мэрилин Монро
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18:56
Экономика
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Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео

Общество
Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
wikipedia.org  /  Geolina163 / CC BY-SA 4.0

Пенза, 2 июня. Организованная группа несовершеннолетних жителей Пензы изувечила исправный автомобиль, припаркованный в одном из дворов. Видеозапись с шалостями юных разбойников была опубликована в соцсетях.

По предварительным данным, поводом для жестокой расправы над транспортным средством стала дезинформация, поступившая от одного из учеников. Он соврал сверстникам, что эта машина принадлежит его семье, и в скором времени она будет заменена на новую. 

На опубликованных кадрах видно, что жертвой второклассников стал автомобиль Renault Logan. Дети безжалостно пинают его ногами, бросают целые бревна и камни. В результате неправомерных действий кузов машины получил обширные повреждения. 

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области ФАН сообщили, что владелец транспортного средства подал заявление в полицию. Уточняется, что личности юных хулиганов уже установлены. Неправомерный поступок посчитали достаточным поводом для постановки детей на учет в ПДН. Решается вопрос о выплате хозяину автомобиля денежной компенсации.

Ранее ФАН сообщал, что житель Пензы совершил вооруженное ограбление продуктового магазина. В настоящее время преступника разыскивает полиция. 

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Все новости / Общество / Толпа пензенских школьников разгромила чужой автомобиль, засняв процесс на видео
россия пенза полиция школьники пензенская область правонарушение
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