Пятеро кладоискателей из Пензы пойдут под суд за незаконные раскопки

Пенза, 2 июня. Жажда быстрого обогащения привела жителей Пензы на скамью подсудимых. Четверо мужчин и одна женщина организовали незаконные раскопки на территории объекта культурного наследия, чем нанесли ему немалый ущерб.

В ходе проведенного региональной Прокуратурой расследования было установлено, что «черные копатели» знали об исторической ценности участка местности, на котором более 100 лет назад располагалось древнее селище. Вооружившись металлоискателями и лопатами, злоумышленники осуществили поиск ценностей. В результате проделанной работы ими было найдено несколько десятков реликвий.

«Определив территорию залегания археологических предметов, время возникновения которых превышает сто лет, соучастники преступной деятельности выкопали и изъяли из мест залегания в земле и на ее поверхности 34 археологических предмета, имеющих историческую, научную и культурную ценность, в том числе старинные монеты и иконы. Тем самым они повредили культурный слой указанного места залегания археологических предметов», — уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кладоискатели были задержаны правоохранителями на месте преступления. Специального разрешения на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия у копателей не оказалось.

Против членов преступной группы было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 243.2 УК РФ. Копателям грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе толпа агрессивных школьников разгромила припаркованный автомобиль. Владелец транспортного средства обратился в полицию и требует с родителей денежной компенсации.