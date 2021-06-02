Российские космонавты впервые вышли в открытый космос в 2021 году

Москва, 2 июня. Два российских космонавта приступили к выполнению первого в этом году выходу в открытый космос из модуля «Поиск».

Согласно предварительной информации, Олег Новицкий и Петр Дубов проведут за пределами Международной космической станции в общей сложности 6 часов 50 минут. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«В соответствии с графиком работ на российском сегменте Международной космической станции 2 июня 2021 года состоится 48-й плановый выход в открытый космос, который выполнят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Не так давно в NASA сообщили о планах отправить грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX к МКС 3 июня. Согласно предварительной информации, запуск состоится в 20:29 по Москве со стартовой площадки в Космическом центре Кеннеди в американском штате Флорида. Аппарат будет доставлен на орбиту ракетой-носителем SpaceX Falcon 9.