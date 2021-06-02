Запрещать ли россиянам оружие, охоту и спортивную стрельбу, обсудят в «Патриоте»

Серия трагических инцидентов в России с оружием спровоцировала очередной всплеск законодательной активности — депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки к закону «Об оружии», ужесточающие его регулирование.

Какие поправки уже внесены и чего ждать от второго чтения закона? Нужно ли запрещать охоту, как требуют некоторые сановники РПЦ и эко-активисты? Будут ли дальше ужесточать медицинские требования к владельцам оружия? Чего ждать частным охранным предприятиям, которых и так сильно урезали в правах на оружие? Что будет в России со спортивной стрельбой?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев. Брифинг Михаила Дегтярева пройдет в среду, 2 июня, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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