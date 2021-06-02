Запрещать ли россиянам оружие, охоту и спортивную стрельбу, обсудят в «Патриоте»

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02 июня 10:10
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новостей
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, как отказ от торговли с РФ обернулся катастрофой для Украины
10:00
Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
10:00
Интервью
Последнее интервью с Александром Майкапаром: Я завершу дела — и мне не будет страшно
09:59
Политика
В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена
09:58
Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
09:57
Общество
Антропологи выявили более шести миллионов связанных с фейками о COVID-19 постов
09:56
Общество
Художник Джеффри Торренс показал новые концепт-арты отмененного фильма «Чужой-5»
09:55
Общество
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снимется в сериале «Лестница» от HBO Max
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Запрещать ли россиянам оружие, охоту и спортивную стрельбу, обсудят в «Патриоте»

Общество
Запрещать ли россиянам оружие, охоту и спортивную стрельбу, обсудят в «Патриоте»
pxhere.com  / 

Серия трагических инцидентов в России с оружием спровоцировала очередной всплеск законодательной активности — депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки к закону «Об оружии», ужесточающие его регулирование.

Какие поправки уже внесены и чего ждать от второго чтения закона? Нужно ли запрещать охоту, как требуют некоторые сановники РПЦ и эко-активисты? Будут ли дальше ужесточать медицинские требования к владельцам оружия? Чего ждать частным охранным предприятиям, которых и так сильно урезали в правах на оружие? Что будет в России со спортивной стрельбой?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев. Брифинг Михаила Дегтярева пройдет в среду, 2 июня, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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Все новости / Общество / Запрещать ли россиянам оружие, охоту и спортивную стрельбу, обсудят в «Патриоте»
оружие охота медиагруппа патриот спортивная стрельба
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