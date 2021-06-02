Назван бесполезный в борьбе с коронавирусом витамин

Москва, 2 июня. Биологи из пяти стран провели масштабное исследование, в рамках которого проследили связь между уровнями витамина D и восприимчивостью людей к коронавирусу.
Специалисты провели работу с учетом того, что за последний год был опубликован ряд научных материалов о способности повышенного уровня витамина D может защитить от коронавирусной инфекции. При этом в статьях не объяснялся механизм связи между добавкой и восприимчивостью к заболеванию.
Исследованием занимались ученые из Канады, Японии, Израиля, Италии и Великобритании. Для проведения работы они прибегли к методу менделевской рандомизации. Заявляется, что он минимизирует потенциальные систематические ошибки. Результаты представлены в журнале PLOS Medicine.
«Данное исследование не поддерживает использование витамина D в качестве меры общественного здравоохранения для улучшения ситуации с COVID-19», — написали специалисты.
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