Назван бесполезный в борьбе с коронавирусом витамин

Москва, 2 июня. Биологи из пяти стран провели масштабное исследование, в рамках которого проследили связь между уровнями витамина D и восприимчивостью людей к коронавирусу.

Специалисты провели работу с учетом того, что за последний год был опубликован ряд научных материалов о способности повышенного уровня витамина D может защитить от коронавирусной инфекции. При этом в статьях не объяснялся механизм связи между добавкой и восприимчивостью к заболеванию.

Исследованием занимались ученые из Канады, Японии, Израиля, Италии и Великобритании. Для проведения работы они прибегли к методу менделевской рандомизации. Заявляется, что он минимизирует потенциальные систематические ошибки. Результаты представлены в журнале PLOS Medicine.

«Данное исследование не поддерживает использование витамина D в качестве меры общественного здравоохранения для улучшения ситуации с COVID-19», — написали специалисты.

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