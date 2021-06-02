Российские машиностроители готовы совершить технологический прорыв

Союз машиностроителей России — одна из влиятельных общественных организаций. В ее составе крупнейшие корпорации и компании высокотехнологичных отраслей экономики страны.

Союз представляет интересы трех миллионов граждан, трудящихся в различных сферах промышленности — это конструкторы, инженеры, механики, проектировщики и другие специалисты. К участникам съезда обратился Владимир Путин.

«Государство и впредь будет всемерно поддерживать новые, востребованные проекты машиностроительных компаний, создание конкурентоспособной продукции, обеспечение лидерских позиций нашей страны на глобальных рынках технологий. Конечно, необходимо и впредь повышать престиж инженерных и рабочих профессий, уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных молодых кадров», — зачитал обращение главы государства помощник президента России Максим Орешкин.

От машиностроения сегодня во многом зависит укрепление промышленного потенциала, достижение экономических целей страны. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Россия сегодня находится на мировом уровне в части производства аппаратов военного назначения. В ближайшие годы транспортная отрасль страны будет ориентироваться на создание беспилотников, а также автономных машин с низким углеродным следом.

«Ярким примером развития в эту сторону являются судостростроители, которые, во-первых, разрабатывают опытные образцы на электроходе, а также на водороде. Во-вторых, они активно и успешно тестируют технологии автономных навигаций. Мы рассчитываем уже к 2024 году увидеть эти продукты, решения на водных маршрутах нашей страны», — заявил Мантуров.

Важная задача Союза машиностроителей — создание конкурентной продукции. Один из ярких примеров успеха в отечественном автопроме — Aurus. В Татарстане запущено серийное производство этих премиальных автомобилей. Для покупки пока доступны седаны Senat в максимальной комплектации, но скоро в продажу поступят и модели в базовой. Aurus планируют реализовывать как в России, так и в странах Средней Азии и Ближнего Востока, в планах — выход на рынки Китая и Западной Европы.

«Автомобиль AURUS — один из самых современных автомобилей. На сегодняшний день более 50% уже локализация произведена, и я надеюсь, что в течение максимум двух-трех лет локализация будет уже около 90%. Этот автомобиль будет пользоваться большим спросом. <…> Как потребитель, я могу вам сказать, что он нисколько не хуже, а лучше и комфортабельнее, чем Mercedes», — рассказал председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов.

В ходе съезда подвели итоги работы региональных отделений Союза машиностроителей в сложном 2020 году. В пятерке лидеров — Тульская, Ростовская, Пензенская и Самарская области, а также Республика Башкортостан. Машиностроение и промышленность имеют стратегическое значение и для Подмосковья. По словам губернатора Андрей Воробьева, все 250 профильных предприятий Московской области имеют планы на расширение.

«Все то, что мы производим в промышленности, в машиностроении было конкурентоспособно, имело экспортный потенциал — вот глобальная цель, и это возможно тогда, когда есть лучшие кадры, лучшие технологии. Нам очень приятно, что на территории Подмосковья четверть валового регионального продукта — это промышленность, это машиностроение. Конечно, мы заинтересованы, чтобы ребята, которые сегодня заканчивают школы, получали компетенции и работали там», — пояснил Воробьев.

Союз машиностроителей России был создан в 2007 году. Основная цель организации — формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса. В ходе съезда делегаты переизбрали Сергея Чемезова руководителем Союза.