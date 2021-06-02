Как начал свою работу первый после пандемии мировой форум — ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — главное экономическое событие в России и мире с начала пандемии COVID-19 — начал свою работу. За четыре дня — со 2 по 5 июня — здесь будут обсуждать ключевые экономические и политические вопросы мирового уровня.

Центральным событием станет выступление Владимира Путина на пленарном заседании: впервые с начала пандемии коронавируса президент будет участвовать в событии такого масштаба в очном формате.

Как прошел первый день ПМЭФ? О чем говорят участники в кулуарах? Какие результаты можно предъявить общественности? На эти и другие вопросы нам ответят участники форума, а также журналисты и представители экспертного сообщества.

Эфир пройдет в среду, 2 июня, 17:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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