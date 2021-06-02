Будем терпеть: в Саратове началось масштабное отключение воды

Саратов, 2 июня. Волжский и Саратовский район остались без водоснабжения из-за ремонтных работ. Восстановить напор обещают только через сутки, пока жителям будут привозить бутылки с водой.

«Мы и не сомневались, что попадем под это отключение. Коммунальщики меняют сбросное устройство, работы у них очень много. Будем надеяться, что к завтрашнему утру все завершится, потому что без воды, честно говоря, очень непросто. Будем терпеть», — рассказал корреспонденту ФАН житель Волжского района Александр И.