Как иностранные агенты атакуют Россию, расскажет Виталий Серуканов

Как спецслужбы США и Великобритании используют иностранных агентов для разрушения России изнутри? Сколько платят иноагентам зарубежные спецслужбы? Правда ли, что ради высоких гонораров члены несистемной оппозиции подсиживают друг друга и даже совершают преступления? Как травля неугодных стала для иноагентов нормой?

Об этом и не только расскажет ведущий шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу» канала Russia Today Виталий Серуканов в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Брифинг журналиста, юриста и политика пройдет в среду, 2 июня, в 11:00.

В рамках этого эфира мы подробно разберем особенности несистемной оппозиции России. Обсудим причины, по которым блогеры и молодежь без какого-либо опыта вдруг называют друг друга демократическими политиками, однако используют тоталитарные методы в борьбе с несогласными, устраивая настоящую травлю своим оппонентам в Сети и офлайн.

Мы приглашаем коллег-журналистов в гости к нам в пресс-центр задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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