Москва, 2 июня. Производство легкой системы реактивного залпового огня калибра 80-мм концерн «Техмаш» планирует начать в 2024 году. Об этом сообщил глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Первый демонстрационный образец системы будет показан представителям Минобороны РФ на форуме «Армия-21». Примечательно, что он будет разработан за счет личных средств коллектива холдинга.

Разработку планируют завершить в 2023 году, однако это позитивный прогноз. После этого, в 2024 году, последуют этапы госиспытаний и дальнейшее серийное производство.

Ранее китайское издание Sohu заявило, что Российская Федерация лидирует в разработке гиперзвукового оружия. Такое превосходство Москвы, по словам аналитиков из КНР, беспокоит Вашингтон.