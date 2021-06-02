Задержанному Гудкову могут избрать меру пресечения 2 июня

Москва, 2 июня. Меру пресечения экс-депутату Дмитрию Гудкову могут избрать в ближайшее время. На данный момент речь идет о 2 июня, передает осведомленный источник.

Суд может приговорить Гудкова к пяти годам лишения свободы. Он был задержан в рамках уголовного дела по статье о причинении имущественного вреда.

На данный момент бывший парламентарий находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в загородном доме. Вместе с ним под стражу заключили его тетю — Ирину Ермилову.