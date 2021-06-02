США пообещали дать ответ о планах по распределению вакцин от COVID-19 другим странам

Вашингтон, 2 июня. Правительство Соединенных Штатов в течение двух недель намерено объявить о планах по распространению доз своих вакцин против коронавируса в другие государства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об этом на совместной пресс-конференции с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо. Американская сторона собирается распределить 80 миллионов доз вакцин. Блинкен пообещал, что разделение вакцины будет проходить в соответствии с научным подходом и беспристрастно.

«На определенном этапе в течение следующих двух недель мы объявим о процессе, посредством которого мы будем распределять и продавать эти вакцины», — приводит агентство Reuters слова политика.

Недавно однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» прошла регистрацию в России. Она стала четвертым зарегистрированным препаратом в стране.