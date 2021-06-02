Россия и Великобритания возобновили авиасообщение

Москва, 2 июня. Перелеты из Москвы в Лондон и обратно возобновятся с 2 июня. Всего будет организовано три рейса еженедельно.

Авиасообщение между странами было прервано 22 декабря прошлого года из-за распространения британского штамма коронавируса. На последнем заседании оперштаба было принято решение отменить этот запрет. По неподтвержденным данным, причиной снятия ограничений стало улучшение эпидемиологической обстановки в Великобритании.

Ранее появилась информация, что в июне Россия намерена восстановить авиасообщение с восьмью странами. Среди них Венгрия, Австрия и Хорватия. В неделю будет организовано не более двух авиарейсов.