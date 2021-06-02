Въезд автомобилей в курортные города Калининградской области могут ограничить

Калининград, 2 июня. Власти Калининградской области могут в ближайшем будущем ограничить въезд автомобилей в курортные города. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

Автомобилистов, по словам Алиханова, при въезде в города обеспечат перехватывающими парковками и электротранспортом. Информацией об этом он поделился с РИА Новости.

В самом Калининграде тоже планируются нововведения для владельцев автотранспорта. Здесь в ближайшие годы могут ввести платную парковку.

Алиханов ранее назвал лучшие месяцы для пляжного отдыха в регионе. Речь идет, по его словам, об июле и августе.