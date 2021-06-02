Юрист Паюшин рассказал о запрете на разведение некоторых видов животных

Москва, 2 июня. Некоторые виды экзотических и опасных животных можно держать в квартире при условии, если они были приобретены до 2020 года. Об этом рассказал юрист Михаил Паюшин.

Управляющий партнер юридической компании Freeviser напомнил о закрепленных в российском законодательстве основных принципах обращения с животными. В частности, постановлением правительства был утвержден список животных, которых запрещено держать дома. Речь идет о тех «питомцах», которые представляют опасность не только владельцу, но и его соседям.

По словам эксперта, за нарушение требования хозяин дикого животного может быть привлечен к административной ответственности, а в случае причинения вреда по неосторожности при нападении домашнего любимца — к уголовной.

Партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский указал, что если такое животное найдут в квартире, то его конфискуют. При этом, по словам специалиста, некоторые виды опасных животных все же можно держать в домашних условиях.

«Это определенные виды змей, ящериц, скорпионов, пауков и крокодилов. Можно содержать дома, к примеру, питонов длиной до четырех метров, а также хамелеонов, настоящих ужей, скорпионов рода Heterometrus, пауков-павлинов и птицеедов», — сказал юрист в разговоре с РИА Новости.

Специалист Всемирного фонда дикой природы и эксперт рынка экзотических животных Наталья Дронова рассказала в интервью ФАН о правилах поведения при случайно встрече с диким животным. Она призвала быть внимательным и осторожным.