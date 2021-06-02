Mozilla тестирует браузер Firefox со встроенным переводчиком

Москва, 2 июня. Новая полезная функция появилась в тестовых сборках браузера Mozilla Firefox. Речь идет о встроенном переводчике.

Надстройка Firefox Translations интегрирована в сам обозреватель. С ее помощью пользователи смогут переводить тексты, не применяя сторонние инструменты.

Переводчик от Mozilla похож на Google Translate, но имеет важное отличие. Новая надстройка Firefox ориентирована на конфиденциальность. Содержимое переведенных текстов не транслируется в облачное пространство.

В тестовых версиях Firefox новая функция не активирована по умолчанию. Разработчики сначала хотят убедиться, что инструмент является полностью работоспособным.

Компания Microsoft недавно анонсировала прекращение поддержки своего интернет-браузера Internet Explorer. Это произойдет 15 июня 2022 года.