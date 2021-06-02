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02 июня 08:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:38
Армия
Концерн «Техмаш» планирует начать сборку легкой РСЗО калибра 80-мм в 2024 году
08:36
Происшествия
Задержанному Гудкову могут избрать меру пресечения 2 июня
08:35
Общество
США пообещали дать ответ о планах по распределению вакцин от COVID-19 другим странам
08:32
Общество
Въезд автомобилей в курортные города Калининградской области могут ограничить
08:32
Общество
Россия и Великобритания возобновили авиасообщение
08:27
Общество
Скоростные суда начали курсировать между Петербургом и Кронштадтом
08:22
Общество
Юрист Паюшин рассказал о запрете на разведение некоторых видов животных
08:20
Технологии
Mozilla тестирует браузер Firefox со встроенным переводчиком
08:17
Происшествия
Опубликованы фото с места взрыва газового баллона в Вологодской области
08:15
Происшествия
ГЭС Красноярска увеличила сброс воды из-за переполнения водохранилища
08:14
Общество
Около 140 лифтов были отключены в многоквартирных домах Владивостока
08:09
Общество
Водителей Южно-Сахалинска будут штрафовать за выезд на выделенную полосу
08:01
Происшествия
Аферисты выманили деньги у ветерана, которого Путин укрыл плащом на параде Победы
08:00
Общество
Вассерман: «Больше хочешь — меньше получишь, или Как обсуждать желания»
07:58
Экономика
Центробанк посоветовал жителям России хранить сбережения в депозитах
07:57
Общество
Инвестор Клопенко поделился советом по накоплению капитала с любых доходов
07:52
Общество
Врач Гинзбург назвал полезные и необычные свойства редиса
07:51
Общество
Росрыболовство вводит ограничения по толщине и качеству нитей для сетей
07:39
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве газового баллона под Вологдой
07:34
Общество
Врач-диетолог Кораблева предупредила об опасных свойствах кваса
Все новости

Mozilla тестирует браузер Firefox со встроенным переводчиком

Технологии
Mozilla тестирует браузер Firefox со встроенным переводчиком
 /  Prt Scr Firefox

Москва, 2 июня. Новая полезная функция появилась в тестовых сборках браузера Mozilla Firefox. Речь идет о встроенном переводчике.

Надстройка Firefox Translations интегрирована в сам обозреватель. С ее помощью пользователи смогут переводить тексты, не применяя сторонние инструменты.

Переводчик от Mozilla похож на Google Translate, но имеет важное отличие. Новая надстройка Firefox ориентирована на конфиденциальность. Содержимое переведенных текстов не транслируется в облачное пространство.

В тестовых версиях Firefox новая функция не активирована по умолчанию. Разработчики сначала хотят убедиться, что инструмент является полностью работоспособным.

Компания Microsoft недавно анонсировала прекращение поддержки своего интернет-браузера Internet Explorer. Это произойдет 15 июня 2022 года.

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браузер переводчик firefox mozilla
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