Около 140 лифтов были отключены в многоквартирных домах Владивостока

Владивосток, 2 июня. Более 140 лифтов многоквартирных домов Владивостока были отключены обслуживающей организацией из-за долгов управляющей компании, сумма которых достигает 1,8 миллиона рублей.

Жители многоквартирных домов Фрунзенского района обнаружили отключенные лифты утром 1 июня. Позже гражданам стало известно, что причиной остановки работы грузоподъемного оборудования стал долг управляющей компании, находящейся в предбанкротном состоянии.

Люди начали отправлять запросы и жалобы в Госжилнадзор, прокуратору и городскую мэрию. При этом горожане могут застать новые проблемы, связанные с лишением лицензии управляющей компании, дома которой будут перенаправлены на обслуживание в другие организации.

Подобная халатность может значительно повлиять на жизнь граждан. Пенсионер из Керчи, по мнению соседей, мог скончаться из-за неработающего лифта. Пожилой человек своими силами добирался до квартиры, находящейся на 14 этаже дома.