Опубликованы фото с места взрыва газового баллона в Вологодской области

Сокол, 2 июня. Фотографии с места, где взорвался газовый баллон в нежилом помещении в Вологодской области, появились в Сети.

Взрыв газового баллона произошел из-за детской шалости. В результате инцидента пятеро детей получили травмы различной степени тяжести.

После того как в СНТ Урожайный в городе Соколе прогремел взрыв, возник пожар площадью 28 кв. м, который был оперативно ликвидирован сотрудниками экстренных служб. Пострадавшие в результате трагического инцидента дети доставлены в ближайшую больницу.