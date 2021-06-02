Водителей Южно-Сахалинска будут штрафовать за выезд на выделенную полосу

Южно-Сахалинск, 2 июня. Сахалинских автолюбителей в ближайшее время начнут штрафовать за выезд на выделенную полосу. Специальная разметка уже установлена в Южно-Сахалинске.

Первую часть автодороги решили выделить на промежутке на улице Ленина от кольцевой развязки до перекрестка на улице Емельянова. Такая полоса поможет общественному транспорту двигаться с комфортом, а водители не будут жаловаться на скорость движения общественного транспорта.

Однако, пока водители автобусов испытывают определенные неудобства в связи с новыми правилами. В ближайшее время местные власти доработают проект до конца и уже в скором времени автолюбители, которые будут выезжать на полосы для общественного транспорта, будут подвергаться штрафным санкциям.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аврора» («дочка» национального авиаперевозчика РФ «Аэрофлота») ввела студенческий тариф для полетов на Курилы из Южно-Сахалинска. Скидка на новые тарифы будет действовать только для лиц не старше 23 лет по маршрутам Южно-Сахалинск — Южно-Курильск и Южно-Сахалинск — Курильск.