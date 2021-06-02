ГЭС Красноярска увеличила сброс воды из-за переполнения водохранилища

Красноярск, 2 июня. Красноярская ГЭС повысила сброс воды из-за критического содержания ее уровня в водохранилище. Существует угроза подтопления близлежащих населенных пунктов.

В результате сложившейся ситуации в городе Красноярск введен режим ЧС. Об этом сообщил источник РИА Новости в местной мэрии.

«Все органы управления переведены в режим повышенного функционирования», — сообщил он.

Власти Красноярского края предупредили, что 1 июня сброс воды с ГЭС будет увеличен до 6 кубометров в секунду. Это по их словам, могло спровоцировать ухудшение паводковой ситуации в регионе.

В Охотском море планируется создать новую ГЭС. С ее помощью Россия может стать мировым лидером по производству водорода.