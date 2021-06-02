Радикалы совершили серию нападений в Нигерии. События дня

Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией Акции протеста переросли в столкновения с полицией во время последнего обращения президента Чили Себастьяна Пиньеры в здании Национального Конгресса в Вальпараисо. Полиция использовала водометы и газ, чтобы остановить марш, который до сих пор был мирным. Как сообщает Observador, протестующие вышли на площадь Анибал Пинто, готовясь к выступлению главы государства в Национальном Конгрессе. Митингующие начали продвигаться к конгрессу по авеню Педро Монтт с транспарантами, флагами и лозунгами с требованием освободить политических заключенных после народного восстания 2019 года. Несколько человек были задержаны, есть пострадавшие от слезоточивого газа. Как сообщал ранее ФАН, на прошлой неделе количество людей, требовавших освобождения заключенных, значительно увеличилось. Комиссия по безопасности Сената 25 мая одобрила законопроект, который предполагает всеобщую амнистию для людей, участвовавших в массовых волнениях 2019 года. Однако правительство Чили решительно выступает против этой инициативы. После беспорядков 2019 года и последовавших за ними судебных процессов, сотни людей получили длительные сроки тюремного заключения. Многие чилийцы не согласны с приговорами и сомневаются в объективности судебных процессов.

Радикалы совершили серию нападений в Нигерии facebook.com / @MuhammaduBuhari Боевики совершили серию нападений в Нигерии. Вооруженная группировка ворвалась в поселение Бери, расположенное на территории штата Нигер. Преступники подожгли полицейский участок, а также убили не менее 15 человек. Некоторые источники утверждают, что среди боевиков есть один правоохранитель. Силовикам удалось отбиться и ликвидировали пять радикалов. Также под атаку попал населенный пункт Гарин-Габас. При этом отпор бандгруппе дала местная молодежь, которая встала на защиту своих домов. Пока неизвестно, какие потери понесли обе стороны. Вооруженные боевики также ворвались в Унгван-Бако. Они похитили неустановленное число местных жителей, в основном, женщин и детей. Все случаи подтвердили в Государственном агентстве по чрезвычайным ситуациям, однако чиновники не предоставили никаких подробностей.

Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Амурской области Пресс-служба правительства Севастополя / Четыре человека, включая подростка 2006 года рождения, пострадали в ДТП в Амурской области. Все они находились в автобусе, который двигался по маршруту Благовещенск — Талакан. Предварительно установлено, что водитель 12-местного пассажирского автобуса не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Авария произошла во вторник вечером. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. Прокуратура Бурейского района организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины ДТП.