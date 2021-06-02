Радикалы совершили серию нападений в Нигерии. События дня

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02 июня 10:09
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новостей
10:08
Общество
Власти Москвы сообщили о запуске проекта «Мобильный инспектор» еще в восьми округах
10:08
Происшествия
Судья Мартынова призналась в посредничестве при передаче взятки
10:07
Политика
В МИД России анонсировали ряд некомфортных сигналов для США
10:07
Общество
Гендиректор турагентства посоветовал россиянам самые дешевые направления для отдыха
10:06
Политика
В МИД России сообщили, что формат встречи Путина и Байдена еще не согласован
10:06
Армия
Молодые летчики армейской авиации ВВО совершили первые вылеты
10:05
Происшествия
Житель Петербурга изнасиловал и ограбил дома студента из Германии
10:05
Общество
Популярный напиток оказался эффективен против болезней мозга и сердца
10:04
Происшествия
Стало известно время начала заседания по делу Пивоварова
10:03
Происшествия
В Химках сбивший ребенка автомобилист скрылся с места ДТП
10:03
Общество
Почти 70 тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три недели
10:01
Экономика
Несетевые аптеки смогут продавать некоторые лекарства дистанционно
10:01
Политика
Депутат Рады рассказал, как отказ от торговли с РФ обернулся катастрофой для Украины
10:00
Шоу-бизнес
Мечтавшая о знакомстве с Водяновой Бузова «атаковала» модель
10:00
Интервью
Последнее интервью с Александром Майкапаром: Я завершу дела — и мне не будет страшно
09:59
Политика
В МИД России сообщили о возможном совместном документе Путина и Байдена
09:58
Общество
Про «черную плесень», новые штаммы COVID-19 и выбор вакцины расскажет инфекционист Яковлев
09:57
Общество
Антропологи выявили более шести миллионов связанных с фейками о COVID-19 постов
09:56
Общество
Художник Джеффри Торренс показал новые концепт-арты отмененного фильма «Чужой-5»
09:55
Общество
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снимется в сериале «Лестница» от HBO Max
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Радикалы совершили серию нападений в Нигерии. События дня

ФАН-ТВ
Радикалы совершили серию нападений в Нигерии. События дня
Global Look Press  /  Felipe Figueroa / Keystone Press Agency

Акции протеста в Чили закончились стычками с полицией

Акции протеста переросли в столкновения с полицией во время последнего обращения президента Чили Себастьяна Пиньеры в здании Национального Конгресса в Вальпараисо. Полиция использовала водометы и газ, чтобы остановить марш, который до сих пор был мирным. Как сообщает Observador, протестующие вышли на площадь Анибал Пинто, готовясь к выступлению главы государства в Национальном Конгрессе. Митингующие начали продвигаться к конгрессу по авеню Педро Монтт с транспарантами, флагами и лозунгами с требованием освободить политических заключенных после народного восстания 2019 года. Несколько человек были задержаны, есть пострадавшие от слезоточивого газа. Как сообщал ранее ФАН, на прошлой неделе количество людей, требовавших освобождения заключенных, значительно увеличилось. Комиссия по безопасности Сената 25 мая одобрила законопроект, который предполагает всеобщую амнистию для людей, участвовавших в массовых волнениях 2019 года. Однако правительство Чили решительно выступает против этой инициативы. После беспорядков 2019 года и последовавших за ними судебных процессов, сотни людей получили длительные сроки тюремного заключения. Многие чилийцы не согласны с приговорами и сомневаются в объективности судебных процессов.

Радикалы совершили серию нападений в Нигерии

Радикалы совершили серию нападений в Нигерии. События дня
facebook.com  / @MuhammaduBuhari

Боевики совершили серию нападений в Нигерии. Вооруженная группировка ворвалась в поселение Бери, расположенное на территории штата Нигер. Преступники подожгли полицейский участок, а также убили не менее 15 человек. Некоторые источники утверждают, что среди боевиков есть один правоохранитель. Силовикам удалось отбиться и ликвидировали пять радикалов. Также под атаку попал населенный пункт Гарин-Габас. При этом отпор бандгруппе дала местная молодежь, которая встала на защиту своих домов. Пока неизвестно, какие потери понесли обе стороны. Вооруженные боевики также ворвались в Унгван-Бако. Они похитили неустановленное число местных жителей, в основном, женщин и детей. Все случаи подтвердили в Государственном агентстве по чрезвычайным ситуациям, однако чиновники не предоставили никаких подробностей.

Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Амурской области

Радикалы совершили серию нападений в Нигерии. События дня
Пресс-служба правительства Севастополя  / 

Четыре человека, включая подростка 2006 года рождения, пострадали в ДТП в Амурской области. Все они находились в автобусе, который двигался по маршруту Благовещенск — Талакан. Предварительно установлено, что водитель 12-местного пассажирского автобуса не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. Авария произошла во вторник вечером. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи. Прокуратура Бурейского района организовала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины ДТП.

Изображение Хабаровска останется на пятитысячной купюре до 2035 года

Радикалы совершили серию нападений в Нигерии. События дня
pixabay.com  / Evgeny GoTown.ru

Хабаровск останется на пятитысячной купюре минимум до 2035 года. Об этом заявил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев по итогам встречи с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Во время беседы обсуждался вопрос о выпуске Центробанком новых банкнот. Врио главы Хабаровского края отметил, что купюры с изображением видов города будут выпускаться наравне с новыми билетами Банка России номиналом 5000 рублей.

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дтп банк россии эльвира набиуллина боевики протесты хабаровск амурская область нигерия чили дегтярев
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