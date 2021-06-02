Вандалы изуродовали мемориальную стену Олега Табакова в Саратове

Саратов, 2 июня. Хулиганы повредили мемориальную стену в честь известного артиста Олега Табакова. С конструкции было сорвано несколько портретов, остальные разрисовали фломастером.

«Поступок отвратительный, полностью говорит об уровне воспитания тех, кто его совершил. Скорее всего, это подростки, потому что вандализм какой-то откровенно бесцельный. Не думаю, что это связано с последними скандалами вокруг имени Табакова. Хотя исключать подобный вариант нельзя. Починим мемориал в ближайшее время», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник городской мэрии Алексей М.