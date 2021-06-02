Центробанк посоветовал жителям России хранить сбережения в депозитах

Москва, 2 июня. Представители Центробанка России посоветовали россиянам хранить сбережения в депозитах или в виде ОФЗ. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Наиболее надежными способами хранения отложенных средств являются банковские депозитные вклады, в которых есть возможность государственных гарантий и защиты от инфляции, пишут «Известия». Также надежным способом сбережения считаются ОФЗ – облигации федерального займа, которые выпускает Министерство финансов РФ.

ОФЗ являются самыми надежными ценными бумагами на российском фондовом рынке. В то же время в Центробанке уточнили, что инвестирование не считается видом сбережения, так как оно сопряжено с определенной долей риска.

Ранее эксперт сервиса «Финансовое здоровье» и Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала ФАН, как лучше хранить сбережения, чтобы не волноваться об их сохранности. Одним из таких способов специалист назвала депозит с капитализацией процентов.