Инвестор Клопенко поделился советом по накоплению капитала с любых доходов

Москва, 2 июня. Наличие сбережений является финансовой безопасностью семьи. Как накопить капитал при скромных доходах, рассказал создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Главное, по словам инвестора, не забывать откладывать определенный процент с каждого поступления. Пусть эта сумма покажется маленькой, со временем она превратится в достойный капитал.

«Не так важно, сколько именно, гораздо важнее — постоянство накоплений. Не делайте исключений: решили откладывать 5% от доходов — значит, никогда не позволяйте себе откладывать меньше. И не стесняйтесь маленьких сумм — со временем они составят основу вашего вполне достойного капитала», — подчеркнул Клопенко в беседе с агентством «Прайм».

Аналитики ранее выяснили, что только у 63% россиян есть финансовая подушка безопасности. У 37% жителей РФ, согласно проведенному опросу, нет накоплений.