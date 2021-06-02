Врач Гинзбург назвал полезные и необычные свойства редиса

Москва, 2 июня. Врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл полезные свойства редиса и призвал с осторожностью есть этот овощ тем, у кого имеются проблемы с ЖКТ.

Он указал, что редис, как и все красноцветные, оказывает противовоспалительное и противоопухолевое действие. Соответствующее заявление Гинзбург сделал в интервью радио Sputnik.

«Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро. А поскольку воспаление лежит в основе всех возрастных болезней, то потребление редиски в общем замедляет процесс старения», — сказал врач.

В то же время диетолог призвал россиян с осторожностью есть редис. Это касается тех, у кого есть проблемы с ЖКТ, язвой, и гастритом. Редис в таком случае нельзя есть на голодный желудок, поскольку горечь и эфир, содержащиеся в этом овоще, раздражают слизистую желудка. По его мнению, лучше есть редис после еды и использовать смягчающую заправку.

О полезных свойствах редиса говорят многие эксперты. Украинские диетологи перечислили еще несколько продуктов, которые стоит есть летом, чтобы укрепить здоровье.